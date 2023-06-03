‫جيش العدو: مقتل مسلح خلال تبادل إطلاق النار على الحدود  ‫المصرية وعمليات التمشيط لا تزال مستمرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2023 - 15:38

‫جيش العدو: مقتل مسلح خلال تبادل إطلاق النار على الحدود  ‫المصرية وعمليات التمشيط لا تزال مستمرة

منذ 2 ساعة 3 June، 2023
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