حدث اليوم | مقتل جنديين اسرائيليين في اطلاق نار على الحدود المصرية الفلسطينية

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن مقتل جنديين واصابة عدد اخر بجراح، ذلك في عملية اطلاق نار وقعت على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة.

واكد المتحدث باسم جيش الاحتلال ان ما اسماه حدثاً امنياً قد وقع عند معبر نيتسانا الذي يبعد اربعين كيلومتراً عن معبر كرم ابو سالم ويربط الاراضي الفلسطينية المحتلة بمصر.

وأشارت وسائل إعلام العدو إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية وأمنية نحو الحدود مع مصر لإجراء عمليات تمشيط، وسط فرض الرقابة العسكرية حظراً على نشر تفاصيل اضافية عن الحدث الأمني في المكان.

ومتابعة للحدث على الحدود المصرية الفلسطينية معنا من غزة مدير مكتبنا هناك عماد عيد..

المصدر: موقع المنار