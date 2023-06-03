عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم 3-6-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم السبت 3-6-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ بري ينتظر اتصالات الراعي قبل قرار تحديد جلسة الانتخابات | أزعور مرشح مواجهة جديد

ـ زحمة إسرائيلية في واشنطن: «اتفاق الضرورة» مع طهران «كارثي»

ـ اجتماع جنيف المعارض: محاولة للملمة الشتات

ـ تسونامي تعديات يبتلع شاطئ البترون

البناء

ـ اجتماع لوزراء خارجية بريكس وأصدقائها… ولافروف يرحب بإيران والسعودية ومصر وتركيا

ـ حلف أزعور يغطي بصراخ الدعوة لجلسة عجزه عن إعلان الترشيح وعجز أزعور عن الترشّح

ـ رعد: التذاكي والمناورات لا تنتجان رئيساً

الجمهورية

ـ الانتخاب: نصاب بمواجهة نصاب

ـ الاكتظاظ في السجون مَعاص ٍ ومآسٍ…

ـ مُمانعون ومعارضون يواجهون العقبات والعقوبات بالمناورات

ـ تعرفة الانترنت ستزيد 6 مرّات الى 7

اللواء

ـ صراع «ميثاقي» يبدّل الأدوار ويكشف المستور الرئاسي!

ـ انفرجت مع أوجيرو وتعقّدت مع الأساتذة

ـ بلينكن إلى الرياض الثلاثاء.. ومباحثات سعودية إيرانية في كيب تاون

ـ «أوبك بلاس» تجتمع غداً لمواجهة تراجع الأسعار

الديار

ـ بكركي والفاتيكان لفرنسا: لا يجب كسر المسيحيين ولرئيس لا غالب ولا مغلوب

ـ عواصم القرار تدفع نحو انجاز الاستحقاق الرئاسي والثنائي الشيعي يرفض ابتزازه

الأسرار

صحيفة البناء

ـ كواليس

أبدى سفير مقيم في بيروت خشيته من أن يذهب الاستعصاء الرئاسي بلبنان إلى بقاء الفراغ لما بعد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وترتيب العلاقة الغربية مع سورية عبر الانسحابات العسكرية والحل السياسي ورفع العقوبات، وعندها يكون الاستعصاء ورقة تفاوض بين الخارج الراغب والداخل القادر.

ـ خفايا

قال مرجع نيابي إن الحلف المناوئ لترشيح الوزير سليمان فرنجية عالق بين البيضة والدجاجة، بيضة طلب الحلف من مرشحه إعلان ترشيحه لخوض معركة إسقاط فرنجية والتفاوض على البديل ودجاجة طلب المرشح من الحلف إعلان ترشيحه حتى الفوز لأنه مضطر للاستقالة ليعلن الترشيح ويخشى أن يخسر الاثنتين.

صحيفة الجمهورية

ـ تَبيّن من النقاشات في اجتماعات مجموعة العمل المالية الدولية في البحرين وجود لوبي غير عربي حاولَ الدفع في اتجاه إدراج لبنان على القائمة الرمادية

ـ وصفت أوساط سياسية زيارة مرجعية روحية إلى دولة خارجية بأنها سَجّلت نصف نجاح ونصف إخفاق

صحيفة اللواء

ـ همس

تسعى شخصية مقرَّبة إلى الحصول على معلومات عن لقاء الأليزيه مع مرجعية روحية لبنانية، وحقيقة ما دار حوله بشأن شخصية مرشحة بقوة للرئاسة.

ـ غمز

تمر علاقة نائب شمالي مع مسؤول كبير بأزمة غير مسبوقة، لجهة احتمال اندلاع حملات متبادلة بين الطرفين.

ـ لغز

فاقمت التصرفات الأخيرة لرئيس تكتل نيابي من الأزمة مع رئيس تيار طامح للرئاسة، الأمر الذي يمنعه من القيام بأي خطوة تجاهه.

صحيفة النهار

ـ اتصالات لمعالجة موضوع التأشيرات

يجري مرجع حكومي، وبعض المقربين من دولة خليجية، اتصالات على أعلى المستويات لعودة هذه الدولة عن قرار اتخذته بحق لبنان في موضوع التأشيرات.

ـ هذا ما قرّره حزب مسيحي قديم

قرّر حزب مسيحي قديم المشاركة في إحدى الجبهات السياسية، إلى جانب أحزاب أخرى بعد لقاء بين رئيسه وأعضاء من الجبهة المذكورة.

الأنباء

الخيار الرابع

رسمياً يمكن القول أن رحلة البحث عن الرئيس الحقيقي للبنان قد بدأت وهو عملياً سيكون الخيار الرابع.

عض أصابع

عملية عض أصابع متبادلة والأضعف سيلجأ الى لعبة تعطيل النصاب في أي جلسة انتخابية قريبة، إذا ما حصلت.

المصدر: صحف