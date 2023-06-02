الخط الساخن | مبادرات يتابعها الوزير حجّار لحلحلة أزمة مؤسّسات ذوي الإعاقة

في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار تحدّث وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار عن اجتماعاته مع المؤسّسات والجمعيات التي تعنى بذوي الإعاقة لوضع سعر كلفة جديد ، وفي الأسبوع القادم ستجتمع اللجنة المخوّلة تحديد هذا السعر وهذه اللجنة تضم وزارة العمل ووزارة الإقتصاد وغيرها من وزارات معنيّة، كما ذكر أن هناك مبادرة ثانية مع ديوان المحاسبة وهي مبادرة إصلاحية سيفصح عن مضمونها بعد لقاء القاضي محمّد بدران. وأكّد الوزير أنّ سعر الكلفة يجب أن يكون بالدولار.

وتابع حجّار الحديث بأنّه في السابق كانت المؤسّسات تقبض أموالها من وزارة المالية مباشرة وليس عبر المصارف ويجب العودة الى تلك المرحلة.

في الرسالة التي عرضت خلال الحلقة وصّف رئيس جمعية أصدقاء المعوّقين الدكتور موسى شرف الدين الأزمة التي تمرّ بها جمعيته حيث قلّص عدد الموظّفين لديه واضطر للاستغناء عن كثير من الأنشطة مشيرا الى عدّة عوامل ضاغطة منها تأخر المستحقّات لعامين وسعر الكلفة الذي لا يقارن بما تتكبّده هذه المؤسّسات من أعباء كما وإجراءات المصارف.

وعبر الهاتف تحدّث منسّق الإتّحاد الوطني لشؤون الإعاقة السيّد إسماعيل الزين عن إقفال عدة مؤسّسات لأقسام منها تلك التي تستقبل الأشخاص الذين يحتاجون لرعاية خاصّة أو الأقسام الداخلية الخاصة بالأطفال المعرّضين للخطر. كما وأشار الى أن هناك أطفال باتوا في المنازل اليوم. وتطرّق الزين الى الصعوبة التي تواجهها المؤسّسات والأهل لتأمين أدوية الأشخاص ذوي الإعاقة. ولدى سؤاله عن فكرة تحميل الأهل جزءا من الأكلاف ذكر الزين أن هذه المؤسّسات أمام خيارين إما الإقفال وإمّا أن يتم تقسيم الأكلاف بين الأهل والمؤسّسات والدولة على أن يتم تأمين جهات دولية تدعم الفقراء.

تعليقا على طلب بعض المؤسّسات مبالغ مالية من الأهل طالب الوزير كل المؤسّسات بالتريّث ريثما تنضج مبادرته مشيرا الى أن هناك مؤسّسات وجمعيات لديها علاقات مع جهات دولية تدعمها ورغم ذلك هي التي ترفع الصوت اليوم.

وعن منحة ذوي الإحتياجات الخاصة التي تستهدف الفئات بين عمر ال 18 وال 28 سنة وتقدّم لهم مبلغ 40 دولار شهريا ، أكّد الوزير أنها منحة غير مشروطة وليست دينا وهو يسعى اليوم الى أنت تطال شريحة أكبر من اللبنانيين وهناك معوّقات يعمل على تذليلها مع دول عربية. وأكّد الحجّار أن هذه المنحة أبصرت النور وقد تم استهداف 5 ألاف شخص ويتم العمل للوصول الى استهداف 24 ألف شخص.

وعن المستجدّات الخاصّة بمشروع أمان توجه الوزير هكتور حجّار الى الشعب اللبناني ليقول إنّ الوزارة طلبت من البنك الدولي مبلغ 78 مليون دولار بتاريخ 11-4-2023 وقد تم تحويل المبلغ الى لبنان في 12-4-2023 ولكن البارحة في 1-6-2023 تم الإفراج عن هذا المبلغ بعد محاولات عديدة مع وزارة المالية وديوان المحاسبة والبنك المركزي. وتشكّر حجّار ديوان المحاسبة على التجاوب بشخص الرئيس القاضي محمّد بدران. وتابع أنّه البارحة تم التوقيع واليوم سيرقب دخول المال الى البنك وخلال أسبوع سترسل الرسائل لإبلاغ اللبنانيين بأنهم سيقبضوا أموالهم. ولفت الوزير الى أنّه سيتم تحويل 20 مليون دولار ل 93 ألف عيلة عن الشهرين الماضيين وقبل إنتهاء حزيران سيكون هناك تحويل آخر.

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