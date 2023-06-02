الشيخ ياسين: لانتخاب رئيس يساهم بجمع كل مكونات الشعب اللبناني

قال رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين “على القوى السياسية انتخاب رئيس يساهم في جمع كل مكونات الشعب اللبناني كي يعمل على الخروج من الانهيار وعدم اللجوء لفرض مرشح للتحدي على اساس طائفي لان ذلك يزيد الإنهيار”.

وأشار الشيخ ياسين الجمعة الى انه “منذ بداية الازمة أكدنا ونؤكد ان الحوار هو المدخل الاساسي للحل وقد ثبت مرارا ان الرهان على تسويات خارجية وعلاقات اقليمية لن يحل الازمة اللبنانية”، ودعا “الجميع للخضوع للمصلحة الوطنية التي تفرض الحوار الذي لا بديل عنه والكف عن التمترس خلف الطائفية والمناطقية والتبعية وترك السفارات تعمل عملها دون ان تتخطاه ودون ان يسمح لها اي طرف بتخطيه لان سيادة البلد اكبر من اي سفارة”.

وتابع الشيخ ياسين ان “الاستفزازات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية الواقعة قرب الحدود مع فلسطين المحتلة تعتبر خرقا واضحا للقرارات الدولية ومحاولة لاشعال نار الحرب في المنطقة متسائلين عن سكوت مدعي السيادة عن تلك الخروقات”، ونوه “بالجيش اللبناني الذي يقف على الحدود حاميا كل الوطن مؤكدين على دور الثلاثية الماسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام