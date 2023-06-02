إصابة فلسطينيين إثنين أحدهما طفل برصاص جنود الاحتلال في قرية النبي صالح غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 2 2023 - 01:18

إصابة فلسطينيين إثنين أحدهما طفل برصاص جنود الاحتلال في قرية النبي صالح غرب رام الله

منذ 2 ساعة 1 June، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة