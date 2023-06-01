وقفاتٌ احتجاجية أمام مراكز الضمان في بعلبك وطرابلس بوجه تردّي قيمة التقديمات

نفذَ مضمونو ومستخدمو وموظفو الصندوقِ الوطني للضمان الصحي والاجتماعي وقفةً احتجاجيةً داخلَ المكتبِ الإقليمي للضمان في بعلبك الذي توقفَ عن العملِ اليوم، احتجاجاً على تردي قيمةِ التقديماتِ الصحيةِ والاستشفائية، واحتسابِ تعويضاتِ نهايةِ الخدمةِ على سعرِ صرفِ الدولار 1500 ليرة .

وركزت الكلماتُ على ضرورةِ رفعِ بدلاتِ التغطيةِ الصحيةِ واعطاءِ حقوقِ العاملينَ والمضمونين .

وأمامَ مركزِ الضمان الاجتماعي في ميناء طرابلس، نفذَ الاتحاد العمالي في الشمال واتحاد النقلِ البري في لبنان اعتصاماً تحذيرياً احتجاجاً على تردي تقديماتِ الضمانِ للعمالِ والموظفين والمضمونين.

كما دعا المعتصمون لتطبيقِ القرارِ الصادرِ عن مجلسِ ادارةِ الضمانِ بخصوصِ التغطيةِ الكاملةِ لمرضى غسيلِ الكلى.