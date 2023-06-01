الموسوي للمنار: لبنان لم يعد أمام خطر توقف السنترالات عن العمل وتأمين مادة المازوت لهيئة أوجيرو – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2023 - 12:44
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الموسوي للمنار: لبنان لم يعد أمام خطر توقف السنترالات عن العمل وتأمين مادة المازوت لهيئة أوجيرو
منذ 60 mins
1 June، 2023
عاجل
اوجيرو
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