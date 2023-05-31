نقابة هيئة “اوجيرو”: للتوقف عن العمل وعدم الحضور للمراكز الثلاثاء والخميس من الاسبوع المقبل

قرر المجلس التنفيذي لنقابة هيئة “اوجيرو” في بيان له الاربعاء التوقف عن العمل وعدم الحضور الى المراكز: يومي الثلاثاء والخميس من الاسبوع المقبل بتاريخ 6 و8 حزيران 2023 كخطوة أولى على ان يتم الاعلان عن الخطوات الاخرى تباعا.

واضاف البيان “ما كنا يوما هواة اضراب او تعطيل عن العمل، ولكن لن نبقى لقمة سائغة وأشباه مواطنين، نتلقى الظلم من دون ان نواجهه”، وتابع “يوم اضطررنا الى اعلان الاضراب المفتوح بتاريخ 23 آذار كان ولايزال هدفنا اعادة تقييم رواتب العاملين في الهيئة والحفاظ على حقهم في العيش الكريم”، وذكر انه “يوم تم تعليق الاضراب في الاول من نيسان بعد كل ما تعرضنا له، كان الهدف الاول هو المحافظة على الامن وعلى المواطن واقتصاده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام