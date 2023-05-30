الخارجية الأمريكية: واشنطن تؤكد أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل أراضي روسيا، وأن موسكو تتحمل مسؤولية النزاع مع أوكرانيا، وذلك عقب استهداف مسيّرات أوكرانية لمبان في العاصمة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “بشكل عام لا نؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا. نركز على تزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب الذي تحتاجه لاستعادة السيادة على أراضيها”.

وجاءت تصريحات المتحدث، خلال جولة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في السويد.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن “نظام كييف حاول صباح اليوم (الثلاثاء) شن هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة على مبان في مدينة موسكو. وشاركت في الهجوم 8 طائرات”. وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن استنكارها لمحاولات القوات الأوكرانية شن هجمات إرهابية ضد روسيا، مؤكدة أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ردا على ذلك.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي حاولت كييف من خلاله استهداف موسكو، وكذلك استهداف مناطق روسية يؤكد مرة أخرى ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: مواقع