سدّ الموجب في الكرك يواصل فيضانه نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها الاردن

ساهمت كميات الأمطار الغزيرة، التي تساقطت خلال الأيام الأخيرة، بفيضان السدود، نتيجة ارتفاع منسوب المياه في البلاد، من ضمنها سدّ الموجب في الكرك، الذي تبلغ سعته الاجمالية نحو 29 مليون متر مكعب من المياه.

وفي محافظة الكرك، يواصل سدّ الموجب فيضانه بفعل السيول التي شهدتها مناطق متفرقة من الأردن خلال اليومين الماضيين.

وأكّدت سلطة وادي الأردن استمرار فيضان السد، الذي بدأت مساء الخميس الماضي، اذ تتأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي، انخفضت معها درجات الحرارة، والأجواء مغبرة بوجه عام، وتساقطت الأمطار على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد.

وتبلغ سعة سدّ الموجب في كرك، نحو 29 مليون متر مكعب، ويُستخدم لأغراض متعددة للشرب والزراعة والصناعة.

وأبلغت سلطة وادي الأردن، عن سيول متجهة إلى سد الوالة، الذي تبلغ سعته الإجماليه نحو 25 مليون متر مكعب، في حين تصل كمية تخزينه الحالية، إلى قرابة 4 ملايين متر مكعب فقط.

وكانت سلطة وادي الأردن، حذّرت الاثنين الماضي، من فيضان سد الملك طلال خلال أي هطول مطري متوقع، بعد أن سجل التخزين في السد ما نسبته 97 بالمئة، من طاقته التخزينية الكلية البالغة 75 مليون متر مكعب، في ظل حالات عدم الاستقرار الجوي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد، وتتسبب بحدوث فيضانات مفاجئة.

المصدر: مواقع