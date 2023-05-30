وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: القوات الروسية دمرت منظومة باتريوت أخرى في كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2023 - 15:36

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: القوات الروسية دمرت منظومة باتريوت أخرى في كييف

منذ 2 ساعة 30 May، 2023
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