وثائقي| ثلاثة أيام وعقدان.. الحلقة الثانية: غسق الفجر

عرضت قناة المنار الحلقة الثانية من السلسلة الوثائقية “ثلاثة أيام وعقدان”، رواية التحرير الكاملة كما ترويها المقاومة الاسلامية للمرة الأولى بعد 23 عامًا على انجاز تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، من إنتاج الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ومؤسسة “الحقيقة” التابعة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية. وتتضمن السلسلة معلومات بارزة وشهادات هامة حول التحرير لا سيما من الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله.

الحلقة الثانية بعنوان “غسق الفجر”:

جلسة سرية لقادة المقاومة جرى فيها تداول وبحث المتوقع بعد مجيء ايهود باراك الى رئاسة الحكومة الصهيونية

خبر واعد كان بانسحاب العملاء من موقع القنطرة.. وماذا جرى بعده؟

سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عن الانسحاب الصهيوني الكامل كاستحقاق فعلي

ماذا طلب قادة العملاء خلال لقاء مع قائد الاركان الصهيوني حول مستقبلهم بعد الانسحاب؟

الامين العام لحزب الله يتحدث عن ما كان يحدث من نقاشات حول احتمالات وطريقة الانسحاب الصهيوني

عن العمل الاستخباري للمقاومة بوجه العدو في تلك المرحلة وما هو مشروع خيبر وقِسم العباس؟

كيف كانت اجواء المفاوضات السورية “الاسرائيلية” في واشنطن؟

ما هي خطة “غسق الفجر” الصهيونية التي طرحت قبيل الانسحاب؟

الحلقة الثانية كاملة