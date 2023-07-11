وثائقي | ثلاثة أيام وعقدان.. الحلقة الثامنة: دمكم زهّر

عرضت قناة المنار الحلقة الثامنة من السلسلة الوثائقية “ثلاثة أيام وعقدان”، التي تقدم الرواية الكاملة لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الصهيوني عام 2000.

وكشفت الحلقة المزيد من المعلومات حول ايام التحرير والوقائع التي رافقت مسار الدخول الشعبي الى المزيد من القرى في جنوب لبنان لأول مرة بعد سنوات الاحتلال الطويلة، تحت مظلة ردع المقاومة ، وتروي الحلقة مسار الدخول الى ميس الجبل والى بنت جبيل والقرى المحيطة وفي ظل بعض المخاطر والقصف الصهيوني وكيف تصرفت المقاومة بوجه العدو حينها.

في ما يلي مقاطع مصورة عرضت في الحلقة:

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