حركة “حق” نعت الشهيدين صادق ثامر وجعفر سلطان: أعدما ظلما من قبل النظام السعودي

نعت حركة الحريات والديمقراطية البحرينية المعارضة(حق) “الشهيدين المظلومين صادق ثامر وجعفر سلطان اللذين أعدمهما النظام السعودي ظلما صباح اليوم الإثنين”.

وأكدت الحركة في بيان لها أن “إعدام الشهيدين هو قتل خارج نطاق القانون وجريمة بشعة مؤكدةً تعرض الشهيدين للإعتقال والتعذيب وعرضهما على محاكم تفتقد لأدنى معاير العدالة”.

ودعت الحركة “جماهير الشعب البحريني للإحتفاء بالشهيدين والتضامن مع عائلتيهما”، واكدت أن “هذه الجرائم التي ترتكب ضد أبناء الشعب البحريني لن تجبر شعب البحرين على الإستسلام والتخلي عن مطالبه المشروعة.

المصدر: بريد الموقع