“كتيبة جنين” تكشف تفاصيل إفشالها محاولة العدو الاسرائيلي اقتحام مخيم جنين

كشفت “كتيبة جنين” في بيان لها الاثنين عن محاولة العدو الاسرائيلي فجر اليوم من الدخول الى مخيم جنين، وتفاصيل استهداف قواته من قبل المقاومين.

وهذا نص بيان كتيبة جنين:

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس – كتيبة جنين

في محاولة فاشلة نفذها جيش العدو الصهوني فجر اليوم لاقتحام مخيم جنين، حيث دخلت قوات وآليات الاحتلال في أكثر من محور في محاولة لتشتيت مجاهدينا إلا أن معية الله ويقظتهم مكنتهم من تحويل عملية الدفاع إلى هجوم.

حيث تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه من توجيه ضربات مكثفة صوب قوات الاحتلال وآلياته التي تمركزت في الحي الشرقي وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة.

كما استهدف مجاهدونا آليات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وإجبارها على التراجع. وتنفيذ عمليات استهداف صوب قوات الاحتلال في (البيادر – شارع الناصرة-المراح-المنطقة الشرقية)، وخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال محققين إصابات مباشرة.

وبعون الله وتوفيقه تمكنت كتيبة جنين ولواء الشهداء من تنفيذ كمين في قوة صهيونية في محيط المخيم واستهدافها بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين إصابات مؤكدة في صفوف القوة، كما تم استهداف عدد من تمركزات قناصة الاحتلال على بعض المنازل.

يا أهلنا في مدينة جنين ومخيمها الصامد مخيم جنين البطولة والفداء.. أنتم صمام الأمان والدرع الحامي لأبنائكم المجاهدين الذين يبذلون دماءهم لصد عدوان هذا العدو الغاشم على أبناء شعبنا.

عملياتنا مستمرة وجهادنا ماض

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

المصدر: فلسطين اليوم