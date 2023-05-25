الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية الأغوار

زعم جيش الاحتلال اعتقال ماهر سعيد تركمان في قرية اليامون قرب جنين والذي خطط ونفذ عملية إطلاق نار ومحاولة حرق حافلة كانت تقل جنود في منطقة الأغوار في الرابع من أيلول/سبتمبر 2022، حيث أسفرت عملية إطلاق النار عن إصابة 6 جنود.

عملية الأغوار التي وقعت في أيلول/سبتمبر الماضي، نفذها ثلاثة فلسطينيين، استشهد أحدهما لاحقاً، واعتقل الآخر، وبقي الثالث مطارداً، وهو ماهر تركمان.

وقال الاحتلال الإسرائيلي إن طالمطارد ماهر سعيد تركمان من جنين (شمال الضفة)، عمل على إقامة خلية عسكرية تضم نجله محمد وابن أخيه أحمد، لتنفيذ عملية بمنطقة الأغوار (شرق الضفة)، وقام بشراء قطعتي سلاح من طراز “إم 16″ بمبلغ 90 ألف شيكل (26،500 دولار)، بعد حصوله على ميراثه من والده”.

وبحسب البيان، الذي نشرته وسائل إعلام العدو، فإن تركمان (48 عاما)، “بدأ بإعداد الخطة لتنفيذ العملية في شهر رمضان الماضي، عبر مركبة دفع رباعي، بعد تزويدها بخزان وقود في صندوقها الخلفي ومضخة سعيًا لإحراق حافلة تقل جنودًا بمنطقة الأغوار”.

المصدر: فلسطين اليوم