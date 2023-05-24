بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: تحية شعرية متبادلة بين مدارس المهدي وقناة المنار

بمناسبة عيد المقاومة والتحرير قام وفد من طلاب مدارس الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف – فرع الكفاءات بزيارة مبنى قناة المنار حيث تجولوا بداخلها وتعرفوا على اقسامها، وعايدوا العاملين فيها بهذه المناسبة مستمعين من بعض كوادرها إلى رواية التحرير ومقولة سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حينها: لولا المنار لضاع الإنتصار. وفي جولته على قسم موقع المنار الإلكتروني كانت كلمة وجدانية خاصة قدمتها التلميذة الطفلة زهراء محمد شهاب وجهت فيها تحية للمقاومة الإسلامية وإعلامها، فردّ التحية الزميل في الموقع محمد علوش بقصيدة زجلية.

من بعدها سلم الوفد مضيفيهم من القناة درعا خاصاً أهدوه لقناة المنار حمل أسماء شهدائها منذ تأسيس القناة.

المصدر: موقع المنار