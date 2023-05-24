النائب أبو حمدان: أصحاب السيادة هم الذين ضحوا بالدماء من أجل الإستقلال بالذات وعدم الخضوع للخارج

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان أنّ”شركاءنا في الوطن لم يعتادوا على أن يتحمّلوا المسؤولية ويتخذوا قراراً سيادياً مباشراً”.

وأضاف :” لا يستطيعون إختيار مرشّح منهم لأنهم لا يثقون ببعضهم البعض ولا يثقون حتى بأحدٍ من كياناتهم من أحزابهم وهم لم يعتادوا على القرار السيادي”.

وشدّد أبو حمدان على أنّ”أصحاب السيادة هم الذين ضحوا بالدماء من أجل الإستقلال بالذات وعدم الخضوع للخارج والذين يحملون هذه السيادة هم الذين يدعون للحوار بكلّ شجاعة لأنّ لدينا وسيلة الإقناع ونستطيع أن نحاور لأننا أصحاب منطق”.

كلام النائب رامي أبو حمدان جاء خلال إحتفالٍ نظمه حزب الله في بلدة الغازية بمناسبة عيد المقاومة والتحرير وتخلّله إفتتاح معرضٍ للكتاب وبانوراما جهادية من وحي المناسبة

وقال النائب أبو حمدان :”عندما نظرنا إلى الرئيس بشار الأسد يدخل إلى قاعة جامعة الدول الغربية على السجاد الاحمر إنما رأيناه كجبلٍ يحمل على ظهره وتسنده كلّ دماء وتضحيات الشهداء والمجاهدين في محور المقاومة”.

المصدر: موقع المنار