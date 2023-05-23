تلال كفرشوبا بين تحرير العام 2000 واليوم.. – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2023 - 23:14

تلال كفرشوبا بين تحرير العام 2000 واليوم..

منذ 3 ساعة 23 May، 2023
تحرير
تقارير مصورة - لبنان

تلال كفرشوبا بين تحرير العام 2000 واليوم..

المصدر: قناة المنار

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