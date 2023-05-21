حضور إعلامي كبير رافق المناورة العسكرية الرمزية للمقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2023 - 20:50

حضور إعلامي كبير رافق المناورة العسكرية الرمزية للمقاومة

منذ 52 mins 21 May، 2023
الجولة الاعلامية
لبنان

حضور اعلامي كبير رافق المناورة العسكرية الرمزية للمقاومة.

المصدر: قناة المنار

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