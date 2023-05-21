العلاقات الاعلامية في حزب الله شكرت الاعلاميين على جهودهم لتغطية ‏المناورة العسكرية الرمزية

عبرت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان لها الاحد “عن خالص شكرها وامتنانها ‏للتلبية والاستجابة الواسعة لدعوتها المشاركة في حضور وتغطية ‏المناورة العسكرية الرمزية التي نظمتها المقاومة في معسكر عرمتى – ‏كسارة العروش”.

وأثنت العلاقات الاعلامية على “الجهود التي بذلها الاعلاميون والمحللون ‏والشخصيات والمؤسسات الاعلامية وتجشمهم للعناء والتعب والصبر ‏على طول الطريق والتقيد بالاجراءات”، وقدمت “اعتذارها الصادق عن ‏أي تقصير”، وهنأت “مجدداً بِعيد المقاومة والتحرير، عيد لبنان وكل ‏اللبنانيين‎”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله