شولتس يوجه رسالة لروسيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، في حديث نقلته صحيفة Berliner Zeitung، أن تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة واستخدام مقاتلات من طراز “إف –16 ” سيكون رسالة لروسيا.

وأضاف المستشار “كل ما يرتبط بتدريب الطيارين، هو مشروع طويل الأجل. لم تقرر الولايات المتحدة بعد بشكل نهائي ما سيحدث في نهاية التدريب. لا يجوز لروسيا أن تأمل بأن الدعم المقدم لأوكرانيا سينخفض ​​مع مرور الزمن وتطور النزاع: رسالتنا إلى روسيا باقية على حالها على روسيا سحب قواتها”.

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا، “تساعد سلطات كييف بالدبابات والذخيرة و”كل قدرات الدفاع الجوي الممكنة”. وفي وقت سابق، كتبت بعض وسائل الإعلام أنه وفقا للخبراء، سيحتاج الطيارون الأوكرانيون إلى أربعة أشهر على الأقل لتعلم كيفية قيادة مقاتلات “إف –16”.

المصدر: روسيا اليوم