رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في القمة العربية الـ32: نتمنى عودة العرب سريعا الى لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2023 - 18:10

رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في القمة العربية الـ32: نتمنى عودة العرب سريعا الى لبنان

منذ 26 mins 19 May، 2023
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