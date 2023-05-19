زلزال بقوة 7,7 درجة يضرب كاليدونيا الجديدة وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7,7 درجة اليوم الجمعة في المحيط الهادئ في جنوب شرق كاليدونيا الجديدة الفرنسية، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

ورصدت الهزة على عمق 37 كيلومترا وعلى بعد 333,8 كلم عن سواحل كاليدونيا، بحسب المصدر ذاته.

وحذر مركز الإنذار بموجات التسونامي في المحيط الهادئ من أن تشكل موجة مد “ممكن” ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال.

وقال المركز في بيان له “بناء على المعطيات الأولية للزلازل من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال”.

وحث المركز سكان المناطق الساحلية المهددة على توخي الحذر، فيما قامت قوات الأمن بإخلاء سواحل كاليدونيا الجديدة بعد التحذير من تسونامي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية