“لجنة الاسير سكاف”: على القمة العربية الوقوف مع الشعب الفلسطيني ضد المجازر الصهيونية

دعت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية يحيى سكاف” في بيان لها الخميس “القمة العربية إلى وقفة ضمير تاريخية إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل وتقديم الدعم والمساندة بكافة الوسائل المتاحة، لأنه يواجه المجازر الصهيونية بصدور عارية رغم التفوق العسكري الصهيوني المدعوم من الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي المنحاز الى جانب العدو”.

وطالبت اللجنة “المجتمعين التوجه بالقمة نحو الموقف المشرف الذي انتهجته الشعوب العربية المنحازة للقضية الفلسطينية والرافضة بالكامل للتطبيع بكافة إشكاله مع الكيان الصهيوني، لأن فلسطين ستبقى قبلة الأحرار والشرفاء حتى تحريرها من البحر إلى النهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام