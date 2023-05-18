اعلام العدو: اشتعال النيران في سيارة بوسط تل أبيب والسلطات تشتبه في أن السبب عبوة ناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 18 2023 - 13:16

اعلام العدو: اشتعال النيران في سيارة بوسط تل أبيب والسلطات تشتبه في أن السبب عبوة ناسفة

منذ 2 ساعة 18 May، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة