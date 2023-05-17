الدفاع الروسية: مقتل 735 جندياً أوكرانياً وإصابة مستودع ذخيرة ضخم في نيكولاييف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2023 - 16:40

الدفاع الروسية: مقتل 735 جندياً أوكرانياً وإصابة مستودع ذخيرة ضخم في نيكولاييف

منذ 1 ساعة 17 May، 2023
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