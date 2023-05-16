بالفيديو | مواجهات عنيفة في نابلس بعد اقتحام الإحتلال المدينة لتأمين دخول المستوطنين إلى قبر يوسف

اقدمت قوات الإحتلال الصهيوني على اقتحام المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين دخول المستوطنين إلى قبر يوسف. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية بمدينة نابلس بعدد كبير من الآليات العسكرية ترافقها جرافة عبر حاجز بيت فوريك شرقي المدينة، وانتشرت في الشوارع المحيطة بقبر يوسف وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز.

وأطلق مقاومون النار على قوات الإحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس. وأعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس أن مجاهديها استهدفوا بصليات مكثفة من الرصاص قوات وآليات الاحتلال على شارع عمان بشكل مباشر.

كما استهدف مقامون جرافة للاحتلال وآلياته العسكرية بعبوات ناسفة عند شارع عمان شرق نابلس.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى – نابلس، أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال الصهيوني المقتحمة لمنطقة قبر يوسف في نابلس بصليات كثيفة من الرصاص، واكدت وقوع إصابات في صفوف الجنود الصهاينة.

وأوضحت الكتائب أن مواجهات دارت مع القوات المقتحمة في شارع عمان.

كما اقتحمت قوات راجلة حي الضاحية المطل على منطقة قبر يوسف، وحولت بعض البنايات إلى ثكنات عسكرية ونقاط للقناصة. واستهدف مقاومون دوريات الاحتلال بصليات من الرصاص وبالعبوات محلية الصنع.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوات متفجرة خلال اقتحامها لمحيط قبر يوسف بمدينة نابلس.

بالفيديو | بدء اقتحام الفوج الأول من المستوطنين الى محيط قبر يوسف بمدينة نابلس

وفي بلدة الطور شرق القدس المحتلة، استهدف الفلسطينيون حافلة للمستوطنين الصهاينة بالزجاجات الحارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

المصدر: مواقع