ماكرون: لا نحارب روسيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا “لا تخوض حربا” ضد روسيا، ولن تزود أوكرانيا بالأسلحة التي ستسمح لها بمهاجمة الأراضي الروسية.

وقال ماكرون في تصريح لقناة “تي إف 1” الفرنسية: “نحن لا نخوض حربا مع روسيا. هذه ليست حربا مع روسيا. ونحن نساعد أوكرانيا في التصدي للهجوم الروسي، وهذا يعني أننا لا نقدم أسلحة من شأنها أن تصل إلى الأراضي الروسية أو يمكن مهاجمة روسيا بها”.

وأكد ماكرون أن المساعدة التي تقدمها فرنسا لأوكرانيا تتوسع، مشيرا إلى قرار تدريب العسكريين الأوكرانيين وصيانة المعدات العسكرية التي تقدم لأوكرانيا.

وامتنع ماكرون عن الحديث عن توريدات الأسلحة المستقبلية، مشيرا إلى أن مثل هذا الحديث “قد يضعف أوكرانيا”، ومضيفا أن الحديث لا يدور عن الطائرات.

وقال: “أحيانا لدينا حدود. وبوسعي أن أقول إننا لن نستطيع توريد ذلك إليكم، لأنه من الضروري أن نحمي بلادنا، لأننا لا نريد إضعاف القدرات الدفاعية لفرنسا”.

وأضاف أنه “في إطار هذه الحدود نحن نستمر بالتقدم ونساعد أوكرانيا في المقاومة”.

وأشار إلى أن فرنسا تدعم أوكرانيا “في تنظيم الهجوم المضاد في اللحظة المحددة، لدفع الجميع للجلوس إلى طاولة المفاوضات بالشروط التي تحددها كييف، من أجل إحلال سلام راسخ”.

وخلص إلى القول إنه “الآن يحسم الكثير، لأن آفاق السلام الراسخ تتوقف على نجاح الهجوم الأوكراني المضاد”.

المصدر: وكالات