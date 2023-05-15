أهالي اللبنانيين الموقوفين في الإمارات نفذوا وقفة احتجاجية

نفذ أهالي اللبنانيين الموقوفين في الإمارات العربية وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت لمطالبة الدولة بكشف مصير أبنائهم واحتجاجا على التقصير في متابعة هذه القضية الوطنية الحساسة. ورفع الأهالي لافتات بأسماء الموقوفين في الامارات ، واعتبروا السكوت عن هذا الملف جريمة في ظل غياب اي معلومات تفيد باوضاعهم داخل السجون الاماراتية.

ويأتي هذا التحرك بعد ايام على اعلان وفاة المغترب اللبناني الموقوف في الامارات غازي عز الدين في الامارات في ظروف لم تكشف ملابساتها بعد.