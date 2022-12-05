تقرير مصور | وقفة لأهالي موقوفي الإمارات أمام السراي لمطالبة الحكومة بالتدخل لحل قضيتهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 5 2022 - 18:22

تقرير مصور | وقفة لأهالي موقوفي الإمارات أمام السراي لمطالبة الحكومة بالتدخل لحل قضيتهم

منذ 51 mins 5 December، 2022
موقوقو الامارات
تقارير مصورة - لبنان

وقفة لأهالي موقوفي الإمارات أمام السراي لمطالبة الحكومة بالتدخل لحل قضيتهم.

 

المصدر: قناة المنار

التعليقات