تقرير مصور | وقفة لأهالي موقوفي الإمارات أمام السراي لمطالبة الحكومة بالتدخل لحل قضيتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2022 - 18:22
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حكومة تصريف الأعمال تعقد جلسة بدعوة من الرئيس نجيب ميقاتي لمناقشة وإقرار جدول اعمال من 25 بنداً بحضور 17 وزيراً
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة: الجلسة اليوم ضرورية ولولا الملف الصحي لما دعونا إليها
الرئيس ميقاتي: الجلسة استثنائية تتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى ونحن ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات
الرئيس ميقاتي: اتخذنا قرارات أساسية بشأن القطاع الصحي وهيئة أوجيرو ومجلس الوزراء تحت سقف الدستور
وزير الأشغال العامة علي حمية: رفضنا بند الضريبة على القيمة المضافة ولم يمر ورفضنا التعرفة على البترول وتم اسقاطها
وزير العمل مصطفى بيرم: نحن ملتزمون بالدستور وتم حصر جدول الأعمال بـ 30 بنداً فقط وبالأمور الضرورية
وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار: كان من الأجدى التشاور كحكومة لكيفية إدارة البلاد لغاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية
المكتب السياسي لحركة أمل: انعقاد جلسة الحكومة هي خطوة في مسار عدم استقالة السلطة التنفيذية من واجباتها ومسؤولياتها
الرئيس السابق ميشال عون: التذرّع بالحاجات الاستشفائية لا يبرّر دعوة الحكومة للانعقاد وادخال البلاد في سابقة لا مثيل لها
الرئيس عون نحذر مما يمكن أن يترتب على المخالفة الدستورية وندعو الوزراء لاتخاذ موقف يمنع الخروج عن نصوص الدستور
النائب فياض يبحث مع ميقاتي ملف الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية والمادة المتعلقة باقرار الـ500 مليار ليرة للجامعة
وكالة الأنباء الفلسطينية: استشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم
اندلاع الاشتباكات العنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين إثر اقتحامه أطراف مخيم جنين بالضفة الغربية
سرايا القدس ـ كتيبة نابلس: مجاهدونا يستهدفون نقطة الطور الاحتلالية ومستوطنة صرة غرب نابلس بصليات كثيفة من الرصاص
قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب بالنقب المحتل للمرة 210 على التوالي
التظاهرات الشعبية تعم مختلف المناطق البحرانية رفضاً لزيارة رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي الى المنامة
الخارجية الإيرانية: على واشنطن والدول الغربية تحمل مسؤولية مواقفها التي أدت للوضع الراهن في الاتفاق النووي
الخارجية الإيرانية: طهران لن تتفاوض بشأن الاتفاق النووي تحت الضغوط ولن تقدم تنازلات أمام التهديدات
بلومبرغ عن المبعوث الأميركي إلى إيران: واشنطن ستركز بشأن إيران على إمدادات الأسلحة لروسيا بدلا من محادثات الاتفاق النووي
رئيس الاركان الايرانية اللواء محمد باقري: العدو يطلق حربا افتراضية وإعلامية ضد إيران بسبب فشله في المواجهة العسكرية
وزير الخارجية الصربي: العلاقات بين بلغراد وطهران في مستوى عال جدا ونسعى لتطوير العلاقات الشاملة التي تربط البلدين
أميركا تدفع بمعدات عسكرية إلى ميناء شمال بولندا في إطار برنامج لإعادة انتشار المعدات والقوات التابعة لحلف شمال الاطلسي
تقرير مصور | وقفة لأهالي موقوفي الإمارات أمام السراي لمطالبة الحكومة بالتدخل لحل قضيتهم
منذ 51 mins
5 December، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
وقفة لأهالي موقوفي الإمارات أمام السراي لمطالبة الحكومة بالتدخل لحل قضيتهم.
المصدر:
قناة المنار
موقوفو الامارات
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