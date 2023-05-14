حدث اليوم | تركيا.. انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

من المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي

انطلقت في عموم تركيا صباح اليوم الأحد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والدورة الثامنة والعشرين للانتخابات البرلمانية.

وفي حال وجود ناخبين ينتظرون بالطوابير للإدلاء بأصواتهم عند الساعة 17.00 سيقوم مسؤول المركز بعدّهم والسماح لهم بالتصويت.

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وفي الانتخابات سيدلي 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

وقال وزير الداخلية التركي ان قرابة 601 ألف فرد أمن يشاركون في تأمين الانتخابات، فيما هيئة الانتخابات التركية اعلنت ان لا بلاغات بوجود عوائق في مراكز الاقتراع حتى الآن.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من زلزال 6 فبراير/شباط 2023، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

في الانتخابات العامة يخوض 24 حزباً سياسياً و 151 مرشحاً مستقلاً السباق الانتخابي.

بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات بخمسة تحالفات مختلفة تحت مسمى “تحالف الجمهور” و”اتحالف الأمة” و”تحالف آتا (الأجداد)” و”تحالف العمل والحرية” و”اتحاد القوى الاشتراكية”.

في نطاق الانتخابات لن يتم بيع المشروبات الكحولية الأحد من الساعة 06.00 إلى 24.00 ، كما يُحظر تقديم المشروبات الكحولية وشربها في الأماكن العامة وستبقى أماكن الترفيه مغلقة خلال فترة التصويت.

ويحظر إدخال الهواتف المحمولة، والكاميرات إلى مكان التصويت، حيث سيتم ترك هذه الأجهزة عند لجنة صناديق الاقتراع لاستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت.

كما يحظر تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة 18:00.

وسيتم رفع الحظر على البث حول الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

وستلغى الأصوات التي لم يتم وضع إشارة “نعم” أو “تفضيل” عليها، أو تم وضع اختيار أكثر من تحالف، أو حزب أو مرشح ليس في نفس التحالف.

المصدر: وسائل اعلام تركية