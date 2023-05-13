الكيان المؤقت | القبة الحديدية خردة فعاليتها لا تتعدى 25 %

القبة الحديدة هو نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة، طورته شركة رافئيل لأنظمة الدفاع المتقدمة والهدف منه هو اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية. في فبراير 2007، اختار وزير الدفاع الصهيوني عمير بيرتز نظام القبة الحديدية كَحلٍّ دفاعي لإبعاد خطر الصواريخ قصيرة المدى عن الكيان المؤقت

صواريخ المقاومة الفلسطينية

يحاول الكيان المؤقت الترويج لنظام القبة الحديدة كأفضل أنظمة الدفاع ضد الصواريخ ولكن وخلال المعارك ضد المقاومة الفلسطينية في غزة أثبتت المقاومة أن نظام القبة الحديدية هو نظام لا يمكن الاعتماد عليه ولا يستطيع حماية المستوطنات في غلاف غزة وكذلك لا يمكنه حماية العمق الصهيوني وصولا الى تل أبيب .

القبة الحديدة تفشل في اعتراض صاروخ

وفي احصاء بسيط يظهر ان فعالية القبة الحديدة لا يتجاوز ال25 % في اعتراض صواريخ المقاومة من غزة

معركة حجارة من سجيل 2012 : اطلقت المقاومة 1500 صاروخ ، اعترضت القبة 428 صاروخ

معركة العصف المأكول 2014 : اطلقت المقاومة 4594 صاروخ ، اعترضت القبة 735 صاروخ

معركة سيف القدس 2021 : اطلقت المقاومة 3300 صاروخ ، اعترضت القبة 661 صاروخ

معركة ثأر الاحرار 2023 : اطلقت المقاومة حتى الان 1199 صاروخ ، اعترضت القبة 340 صاروخ

المصدر: قناة المنار