كم يكلف اعتراض “القبة الحديدية” لصاروخ واحد فقط من صواريخ المقاومة؟

نشرت وسائل إعلام العدو تفاصيل جديدة عن منظومة القبة الحديدية، وبحسب القناة 13 العبرية، فإن صاروخ “القبة الحديدية” الواحد تبلغ تكلفته 50 ألف دولار، ويوم قتالي واحد يكلف جيش الاحتلال يومياً 200 مليون شيكل (أكثر من 50 مليون دولار).

وينشر جيش الاحتلال “الإسرائيلي” منظومة القبة الحديدية في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويزعم أنها أفضل منظومة دفاعية تستخدم لصد الصواريخ، لكن المقاومة الفلسطينية بصواريخها وقدراتها أثبتت عكس ذلك، وتمكنت من تجاوزها واختراقها في كافة مدن فلسطين المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم