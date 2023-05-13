مراسل المنار: فشل العملية العسكرية في مخيم بلاطة بنابلس ولا شهداء داخل البيت المحاصر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 10:24

مراسل المنار: فشل العملية العسكرية في مخيم بلاطة بنابلس ولا شهداء داخل البيت المحاصر

منذ 12 mins 13 May، 2023
أخبار موقع المنار
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