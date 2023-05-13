المتحدث باسم جيش الاحتلال: صاروخ مضاد للدروع أطلق من شمال غزة الليلة نحو الغلاف وانفجر في منطقة مفتوحة وتسبب في اندلاع حريق دون إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 13 2023 - 04:12

المتحدث باسم جيش الاحتلال: صاروخ مضاد للدروع أطلق من شمال غزة الليلة نحو الغلاف وانفجر في منطقة مفتوحة وتسبب في اندلاع حريق دون إصابات

منذ 2 ساعة 13 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة