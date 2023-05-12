عملية ثأر الاحرار | بالفيديو | لحظة وصول صواريخ المقاومة الى تل أبيب وفرار المستوطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 12:32

عملية ثأر الاحرار | بالفيديو | لحظة وصول صواريخ المقاومة الى تل أبيب وفرار المستوطنين

منذ 22 mins 12 May، 2023
رشقة صواريخ
كيان العدو

مقاطع فيديو تظهر فرار المستطنين من صواريخ المقوامة في تل أبيب

 

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