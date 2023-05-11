اعلام العدو: الصواريخ التي اطلقت من غزة اصابت 3 مبانٍ في سديروت بشكل مباشر وخلفت اضراراً في الطرق والحدائق العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 20:16

اعلام العدو: الصواريخ التي اطلقت من غزة اصابت 3 مبانٍ في سديروت بشكل مباشر وخلفت اضراراً في الطرق والحدائق العامة

منذ 34 mins 11 May، 2023
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عاجل - عربي وإقليمي - كيان العدو

مشاهد لكثافة الصواريخ فوق سديروت:

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