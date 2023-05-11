الجبهة الداخلية قطاع غزة: ندعو وسائل الإعلام والنشطاء عدم التسرع في تداول أسماء للشهداء وصفاتهم في حدث استهداف شقة سكنية في مدينة حمد غرب خانيونس (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 02:52

الجبهة الداخلية قطاع غزة: ندعو وسائل الإعلام والنشطاء عدم التسرع في تداول أسماء للشهداء وصفاتهم في حدث استهداف شقة سكنية في مدينة حمد غرب خانيونس (قناة الاقصى)

منذ 9 mins 11 May، 2023
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