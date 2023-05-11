اعلام العدو: إطلاق نار على حافلة مستوطنين بين جبل صبيح وحاجز زعترة جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 11 2023 - 00:16

اعلام العدو: إطلاق نار على حافلة مستوطنين بين جبل صبيح وحاجز زعترة جنوب نابلس

منذ 2 ساعة 10 May، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة