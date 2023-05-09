الخط الساخن| مراكز الضمان تفتقد مقومات العمل والتنظيم: ما هي الحلول؟

في حلقة من الخط الساخن بعنوان “مراكز الضمان تفتقد مقومات العمل والتنظيم: ما هي الحلول؟” تحدث اسامة الزهيري المدير الاداري بالتكليف في الصندوق الوطني الاجتماعي عن الصندوق حاليا وصمود الضمان رغم جميع المصاعب وركز على اهمية واستمرار الجبايات.

وتحدث الزهيري عن عودة العمل ومواعيد حضور الموظفين اربعة ايام اسبوعيا وركز على ازمة توفير الكهرباء التي تعيق العمل في بعض المراكز.

في جولة للزميلة ديما جمعة قصدت مبنى الضمان في منطقة بئر حسن وتعرفت على هموم المضمونين

كيف هو الواقع داخل اروقة الضمان؟ كيف يقف المضمونون في الطوابير؟

وتحدث الزهيري عن اهمية تأمين الكهرباء وتواصل ادارة الضمان مع مؤسسة كهرباء لبنان لتوفير الطاقة فترة ما قبل الظهر في مركز الضمان بئر حسن

وتلقى ضيف الحلقة العديد من اتصالات المواطنين الذين سجلوا شكواهم مباشرة على الهواء.