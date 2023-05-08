ارسلان: سوريا انتصرت.. وهي لم تذهب لتعود

قال رئيس “الحزب الديمقراطي” طلال ارسلان “قالوا سوريا عادت وقلنا في السابق ونقولها اليوم سوريا لم تذهب لتعود”، وتابع “سوريا بقيت قلعة صامدة في وجه كل المؤامرات وعلى مدى أكثر من ١٠ سنوات خط الدفاع الأول عن المنطقة والمقاومة”.

واضاف ارسلان الاثنين “موقع سوريا ثابت وبقيت قلب العروبة النابض، تحملت وعانت ما عانته واليوم تبدي مصلحة شعبها الجبار وتعيد أفضل العلاقات مع محيطها العربي”، واعتبر ان “مرحلة جديدة عنوانها الانفتاح وإعادة الإعمار، مرحلة تسويات وتقارب دعونا إليها منذ أعوام، وأيقنّا منذ اللحظة الأولى أن الرهان على الخسارة في سوريا ولد ميتا، وانتصرت سوريا وبعودتها ينتصر العرب لعروبيتهم الحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام