بيان لبلدية الغازية بشأن تعداد وتسجيل النازحين السوريين

أعلنت بلدية الغازية، في بيان، أنه “بناء على قرار معالي وزير الداخلية البلديات القاضي بإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، على كل مواطن سوري مقيم أو شاغل محل ضمن النطاق البلدي لبلدية الغازية التوجه إلى مبنى البلدية مصحوبا بالأوراق الثبوتية لتعبئة استمارة خاصة اعتبارا من يوم الثلاثاء 09/05/2023 لغاية 31/05/2023 ايام الاثنين، الثلاثاء والخميس، بهدف تنظيم المسح المطلوب من وزارة الداخلية. وفي حال التخلف عن الحضور ستتخذ البلدية إجراءات صارمة تحت طائلة المسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام