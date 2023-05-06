طقس لبنان: منخفض جوي حتى مساء الاثنين

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيًا بمنخفض جوّي يكون مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويتحوّل الطقس الى متقلّب وماطر أحياناً حتى مساء يوم الاثنين.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحدود ال ٩ درجات حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية اعتباراً من المساء كما تنشط الرياح فترة قبل الظهر.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر ، كما تتساقط الثلوج ألمتفرقة أحيانًا على ارتفاع ال ٢٢٠٠ متر وما فوق، يتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتففعات وبداية ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، تتساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية ومن المتوقع أن تشتدّ أحيانًا في المناطق الشمالية الشرقية مع حدوث برق ورعد حتى فترة بعد الظهر حيث تبدأ بالانحسار ويستقر الطقس تدريجياً.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية على الساحل ويتكون الضباب على المرتفعات صباحاً ويحتمل تساقط الرذاذ بشكل متفرق فجراً خاصة في المناطق الشمالية والداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 23 درجة، فوق الجبال من 12 الى 20 درجة، في الداخل من 13 الى 24 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين ٢٠ و ٤٥ كم س.

– الانقشاع: متوسط يسوء أحياناً على المرتعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٥ %.

– حال البحر: مائج اجمالاً. حرارة سطح الماء: ٢٠°م.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية