سي إن إن: واشنطن تبدأ تقييم طيارين أوكرانيين لبدء تدريبات محتملة على مقاتلات إف 16  – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2023 - 13:26

سي إن إن: واشنطن تبدأ تقييم طيارين أوكرانيين لبدء تدريبات محتملة على مقاتلات إف 16 

منذ 3 ساعة 5 March، 2023
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