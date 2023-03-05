رابطة علماء اليمن: ندين ونرفض التواجد والتحرك الأمريكي في المحافظة الجنوبية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 5 2023 - 13:26
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
05 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
روابط التعليم الرسمي تقرر العودة المشروطة إلى التدريس يوم الإثنين مع استمرار الإضراب في الدوام المسائي
الأساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي الرسمي يعلنون العودة إلى التدريس يوم الإثنين
الشيخ نبيل قاووق: أولوية المقاومة هي انتخاب رئيس للجمهورية والمستجدات الأخيرة عززت فرص التوافق من أجل ذلك
الشيخ أحمد قبلان: لبنان لا يتحمل مرشح وقت ضائع والحل يكون بتسوية سياسية تنتهي بانتخاب رئيس وطني قوي
إصابة مستوطن صهيوني في عملية إطلاق نار نفذها مقاومون قرب مستوطنة "حجاي" جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة
وزارة الأسرى والمحررين: الأسرى يتجهون الأسبوع المقبل نحو خطوات أكثر حدة وتأثيراً على إدارة السجون
إعادة انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لولاية ثانية
وسائل إعلام أميركية تعلن أن وزير الحرب لويد أوستن سيزور الأحد الأردن ومصر وكيان العدو لـ"تأكيد الالتزام بأمن المنطقة"
بيان مشترك لإيران ووكالة الطاقة الذرية: اتفقنا على مواصلة التعاون مع مراعاة حقوق طهران على أساس اتفاق الضمانات الشاملة
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو هي ضمن اتفاق الضمانات ولم نتفق على تركيب كاميرات جديدة
مصادر يمنية: قصف مدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية في صعدة
رابطة علماء اليمن تدين وترفض التواجد الأميركي جنوب البلاد: من حق الشعب اليمني استهداف أي تواجد أجنبي على أرضه
أمير قطر: أستغرب تأخر تقديم المساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا ومن الخطأ استغلال المساعدات لتحقيق أغراض سياسية
مواجهات بين قوات الأمن التونسية وأنصار حركة النهضة المعتصمين وسط العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الحركة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يبدأ زيارة رسمية إلى مصر يجري فيها مباحثات حول العديد من الملفات
وكالة الأنباء الكويتية: أمر أميري بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء
بيونغ يانغ: على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعوة واشنطن وسيول إلى وقف التدريبات العسكرية المشتركة فوراً
الصين تعلن أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% في العام 2023
البيرو: 16 جريحاً من العسكريين والمدنيين في مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين معارضين لرئيسة البلاد دينا بولوارتي
رئيس الوزراء اليوناني يطلب العفو من أسر ضحايا كارثة القطار التي وقعت هذا الأسبوع وأودت بحياة 57 شخصاً
رابطة علماء اليمن: ندين ونرفض التواجد والتحرك الأمريكي في المحافظة الجنوبية المحتلة
منذ 3 ساعة
5 March، 2023
التواجد الاميركي في جنوب اليمن
اليمن
جنوب اليمن
رابطة علماء اليمن
التعليقات
ذات صلة
الأمم المتحدة بحاجة إلى 4,3 مليار دولار لمساعدة 17 مليون شخص في اليمن
بالفيديو | مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة تحذيرًا لقوى العدوان وتضامناً مع الشعب الفلسطيني
السيد الحوثي يكشف عن محاولات أمريكية لعرقلة الجهود العمانية.. ويدعو لمسيرات تضامن مع فلسطين
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}