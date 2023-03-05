رابطة علماء اليمن: ندين ونرفض التواجد والتحرك الأمريكي في المحافظة الجنوبية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2023 - 13:26

رابطة علماء اليمن: ندين ونرفض التواجد والتحرك الأمريكي في المحافظة الجنوبية المحتلة

منذ 3 ساعة 5 March، 2023
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