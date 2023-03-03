الوزير المرتضى ردا على قيومجيان: إن ألسنةً اثارت النعرات وتوجيه الشتائم جديرةٌ بان يحجز عليها في انابيب الصمت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 3 2023 - 20:54

الوزير المرتضى ردا على قيومجيان: إن ألسنةً اثارت النعرات وتوجيه الشتائم جديرةٌ بان يحجز عليها في انابيب الصمت

منذ 34 mins 3 March، 2023
محمد وسام المرتضى
لبنان

ردّ وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في بيان ،”على الكلام المسيىء والمثير للنعرات الذي صدر عن الوزير السابق ريشار قيومجيان في حقّ الرئيس نبيه برّي والطائفة الشيعية “، وقال:” قرأت في بعض المراجع أن المتصرّف أوهانس باشا قيومجيان وُصِفَ بأنه “حسن الصفات ممدوح السيرة واسع المعارف ذو آدابٍ شريفة وخِصال كريمة، وأنه أحب جميع اللبنانيين من دون تفريق، ولم يسئ البتة إلى إيمان أي جماعة من جماعاتهم أو فرد من أفرادهم.

وإذ أتأمل الآن ما صرنا إليه في هذا الزمن الرُّوَيْبِضِيّ، أتذكر ذلك القول المأثور: إن ألسنةً لا تجد متعتها إلا في إثارة النعرات وتوجيه الشتائم، جديرةٌ بأن يُحجرَ عليها في أنابيب الصمت”.

المصدر: بريد الموقع

التعليقات

ذات صلة