الصراعات الصهيونية تتفاقم.. ورئيس الاركان الاميركي يصل إلى تل أبيب اليوم

من المرتقب ان يصل الى كيان العدو اليوم الجمعة، رئيس الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي.

وفي السياق نفسه، يتوجه ما يسمى وزير الشؤون الإستراتيجية الصهيونية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، حيث سيلتقيان مع مسؤولين في الإدارة الأميركية وستتركز المحادثات على إيران أيضا، حسبما ذكرت صحيفة “معاريف” الاسرائيلية.

وبحسب اعلام العدو فإن زيارة ميلي ستمهد لزيارة وزير الحرب الأميركي لويد أوستن إلى كيان العدو يوم الأربعاء المقبل.

ويأخذ الانقسام داخل الكيان العبري مسارا عنفيا وتصاعديا، وتُفتحُ معه كلُّ ابوابِ الاشتباكاتِ التي تمهدُ لحربٍ اهليةٍ كما يؤكدُ قادتُه، وتلامسُ الانقساماتُ السياسيةُ الحادةُ حدودَ جيشِهم وقِواهُم الامنية.

المصدر: قناة المنار