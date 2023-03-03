الكرملين: لم يتم اتخاذ قرار فرض الأحكام العرفية في مناطق حدودية مع أوكرانيا بعد حادث أمس الإرهابي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2023 - 14:00

الكرملين: لم يتم اتخاذ قرار فرض الأحكام العرفية في مناطق حدودية مع أوكرانيا بعد حادث أمس الإرهابي

منذ 2 ساعة 3 March، 2023
بيسكوف
أخبار دولية - روسيا

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الكرملين لم يتخذ قرارا بفرض الأحكام العرفية في عدد من المناطق بسبب الهجوم على منطقة بريانسك بالأمس.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث شدد بيسكوف على أن الاستنتاجات بشأن الحادث الإرهابي “سيتم استخلاصها بناء على نتائج التحقيق”، ردا عما إذا كان سيتم تصنيف تنظيم “فيلق المتطوعين الروسي” كتنظيم إرهابي، وأكد بيسكوف على أن جميع الإجراءات سوف تتخذ لمنع حدوث ذلك في المستقبل.

وفيلق المتطوعين الروسي هو كتيبة من المتطوعين تم تشكيلها في آب/أغسطس 2022، ويقاتلون في صف أوكرانيا ومعظمهم كانوا ينتمون إلى فوج آزوف.

المصدر: وكالات

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